Дирекция парков Истры опубликовала праздничную программу

В парках пройдут: Всероссийское беговое движение «5 верст». Функциональная тренировка Движение — жизнь (55+). Скандинавская ходьба. Спортивные игры на свежем воздухе. Мастер-классы, где каждый сможет научиться чему-то новому. Анимационная программа «Музыкальные игры».

В вашем распоряжении пять живописных локаций: Центральный городской парк, Лесопарк «Шишкин лес», Парк «Фабричный», Парк набережной реки Песочная, Парк Павловская Слобода

Занятия в парках подходят для людей всех возрастов. Посетить парки муниципального округа Истра и поучаствовать в мероприятиях может каждый желающий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.