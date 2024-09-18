Директору сети ресторанов Подмосковья вручили благодарственное письмо губернатора

Благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили директору сети ресторанов «Ботаника» Евгении Штуман за значительный вклад в сферу услуг и досуга на парковых территориях Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов вручил письмо на гала-концерте второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» в городском парке Ивантеевки.

«Сфера бизнеса активно участвует в развитии наших парков. Благодаря Евгении Михайловне и ее команде в четырех парках Подмосковья успешно запущена сеть семейных ресторанов «Ботаника». Летом этого года «Ботаника бистро» открылась в Раменском городском парке, 15 сентября еще один ресторан открылся в городском парке Павловского Посада. Сеть продолжает расширяться. В конце октября ресторан откроется в парке в Лыткарине, в мае 2025 года — в городском парке Ивантеевки», — рассказал Василий Кузнецов.

Флагманский ресторан сети премиум сегмента открылся в Пестовском парке Балашихи в 2022 году, затем, в прошлом году ресторан появился в Ольгинском лесопарке Балашихи.

В конце 2023 года ресторан «Ботаника» в Ольгинском лесопарке вошел в топ-100 лучших ресторанных концепций года премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса. Лучшие в индустрии». Впервые ресторан из Подмосковья вошел в престижный российский рейтинг. Отбор проводили профессиональные жюри и эксперты ресторанной индустрии страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.