Директор Вани Дмитриенко заявила, что концерт в Волгограде не сокращали

Директор певца Вани Дмитриенко Елизавета Щербинская опровергла обвинения в сокращении концерта в Волгограде и заявила, что артист выступил с полноценной сольной программой, сообщает Газета.ru .

Елизавета Щербинская прокомментировала претензии поклонницы, которая заявила в соцсетях, что вместо анонсированных 25 песен артист не исполнил семь треков и завершил выступление раньше.

«Сет-лист может меняться в зависимости от города, площадки, технических условий и актуальной концертной программы. Мы ознакомились с публикацией девушки и комментариями к ней. Из ее реакции видно, что претензия в большей степени связана с тем, что она не услышала конкретные любимые песни, в том числе «Мелом» и «Вечно молодым». Эти композиции не входят в актуальную концертную программу Вани и не исполняются уже достаточно давно», — рассказала директор артиста.

По ее словам, количество песен не является фиксированным обязательством и не регламентируется как «25 песен» для каждого концерта. Щербинская подчеркнула, что выступление прошло в стандартном хронометраже.

«Это не является сокращением программы или обманом зрителей. Концерт состоялся, артист исполнил полноценную сольную программу, а массовых обращений или претензий по этому поводу к нам не поступало», — поделилась Щербинская.

Ранее поклонница заявила, что артист начал торопиться уже на трети концерта и не исполнил часть заявленных треков.

