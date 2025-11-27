Директор школы искусств Химок и юная звезда раскрыли тайны побед

Как воспитать чемпиона? Что стоит за блестящими победами на престижных конкурсах? И почему Центральная детская школа искусств Химок считается кузницей талантов? Ответы на эти вопросы прозвучали в прямом эфире телеканала «360», где в передаче «Подмосковье life» выступили директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская и восходящая звезда, солистка ансамбля «Юность» Алиса Кириллова, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Я невероятно горжусь Алисой! Она не только талантливая танцовщица, обладатель гранта губернатора „Одаренные дети“, но и очень умная, собранная и интересная собеседница. Она отлично справилась с волнением в прямом эфире, достойно представив и себя, и свой ансамбль, которым руководит Заслуженный работник культуры Московской области Лилия Анваровна Егжова. Это доказывает, что мы воспитываем не просто танцоров, а гармоничных, всесторонне развитых личностей», — отметила Инна Монастырская.

Ансамбль «Юность» — один из флагманских коллективов ЦДШИ, известный далеко за пределами Подмосковья. Его победа на конкурсе «Школьная пора», где собираются сильнейшие хореографические школы региона, в очередной раз подтвердила высочайший уровень подготовки в химкинской школе. Помимо Гран-при, воспитанники ЦДШИ собрали целую россыпь наград в разных номинациях.

«Коллективы Центральной детской школы искусств регулярно прославляют наш город не только на всероссийских, но и на престижных международных площадках. Их победы — это лучшее свидетельство того, какой огромный творческий потенциал есть в Химках и как важно поддерживать и развивать его», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что в Химках огромное внимание уделяется развитию художественного образования, поддержке детей, творческих коллективов и культурных инициатив. При поддержке программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» руководители школ, педагоги, администрация представляют единую команду, которая работает на будущее страны, где искусство, культура и образование остаются в центре общественного внимания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.