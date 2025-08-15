Директор шатурской школы присоединилась к Союзу писателей России

В муниципальном округе Шатура прошла встреча участников Московской областной организации Союза писателей России. Инициатором стала Лидия Жарова — лидер шатурских поэтов и прозаиков, член Союза писателей России, лауреат и победитель многих региональных, всероссийских и международных премий и наград, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время мероприятия Сергей Антипов, председатель МОО СП России, вручил билет Московской областной организации Союза писателей России директору общеобразовательной школы № 4 г. Шатуры Елене Козловой.

Елена Ивановна, как представитель местного литературного объединения «Орфей», печатается в литературном альманахе «Сфера притяжения», а также во многих сборниках поэзии и прозы издательства «Четыре» г. Санкт-Петербурга. Она стала победителем конкурса «Крепость русского слова» в рамках литературного проекта «Цитадель современной литературы», а также победителем премии «Ева» в номинации «Ева. Лидер», получила сертификат читательского признания от региональной общественной организации «Литературное сообщество поддержки современных писателей».

Книга Елены Ивановны Козловой «По следам моей памяти» уже покорила читателей. Ее рассказы — это возможность поразмышлять над тем, что такое добро и милосердие, задуматься о людях, живущих рядом. В книгу вошли восемнадцать историй — уникальная коллекция рассказов, героем которых зачастую был сам автор, — раскрывает тему военного детства, преодоления дефицита всего (еды, одежды, денег) и сохранения при этом любви, ласки и уважения друг к другу. Эти маленькие истории сплетены в единое кружево, которое состоит из жизненных нитей добра, душевной красоты, достойного поведения. Книга будет полезна современным подросткам, не ведающим, что такое голод; родителям, педагогам, воспитателям и психологам, от которых зависит судьба поколения; представителям отечественной киноиндустрии, которым не хватает ярких образов и правдивых сюжетов.

Награду независимого культурного клуба «Творчество и потенциал», которая вручается за выдающиеся достижения в области литературы, Елена Ивановна получит 6 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.