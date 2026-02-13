Директор «МосОблПарк» выступила на международном форуме «Ru.Локация» в Москве

Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева 12 февраля приняла участие в IV международном форуме Ru.Локация «Архитектура наследия» в московском кинотеатре «Иллюзион», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В форуме Ru.Локация приняли участие общественные деятели, представители медийной сферы, архитекторы, дизайнеры и креативные продюсеры. Ксения Васильева выступила спикером на сессии «Инвестиции в историю: усадебный и сельский ренессанс» с докладом о формировании успешных моделей развития усадебных парков Подмосковья.

Васильева рассказала о сочетании сохранения культурного наследия с внедрением современных сервисов и организации актуальных мероприятий на примере парка усадьбы Кривякино в Воскресенске, городского парка Чехова, усадьбы «Лопасня-Зачатьевское», Раменского городского парка и парка усадьбы «Захарово» в Одинцовском округе.

По словам директора, комплексная работа по внедрению культурного кода, развитию единой сетки мероприятий и созданию фирменного стиля помогает сохранять аутентичность усадебных парков и привлекать разновозрастную аудиторию. Это делает парки современными центрами событийного туризма.

В сессии также участвовали эксперты в области архитектуры, культурного наследия и событийного туризма, среди которых Мария Нащокина, Мария Кравченко и Дмитрий Черепков. Специальными гостями форума стали Али Узденов и Софико Шеварднадзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.