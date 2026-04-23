Директор «Большой книги» объяснила ошибку в списке номинантов

Директор премии «Большая книга» Татьяна Восковская заявила, что публикация списка из 29 вместо 30 номинантов в категории «Художественная проза» произошла из-за технической ошибки, сообщает RT .

По словам Восковской, при переносе данных из внутренней таблицы организаторы пропустили строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Кроме того, в названии романа Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» в опубликованной версии осталось слово «автор», ранее использовавшееся в столбце «Номинатор».

Ошибку обнаружили после завершения пресс-конференции, когда некорректный список уже появился на официальных ресурсах премии и разошелся в СМИ.

«Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты», — подчеркнула Восковская.

Директор принесла извинения экспертам, авторам, номинаторам и журналистам.

О включении книги Симоньян в длинный список XXI сезона стало известно в марте. Финалистов объявят до 15 июня, церемония награждения пройдет до 20 декабря. Премию «Большая книга» вручают ежегодно с 2006 года.

