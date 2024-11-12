Директор Большого Театра прокомментировал ценообразование билетов

Директор ГАБТ Гергиев: в театре разделение на билеты «эконом» и «бизнес»

Он разделил билеты на «эконом» и «бизнес», отметив, что такая практика распространена во всем мире. Гергиев пояснил, что система ценообразования схожа с тем, как продаются билеты на авиаперевозки, где есть разные классы обслуживания.

«Во всем мире так билеты продаются. (Начиная - ред.) от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — эконом-класс, эконом-комфорт и так далее», — заявил Гергиев.

В начале 2024 года билеты в ГАБТ подорожали, что вызвало недовольство общественности.