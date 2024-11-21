Молодогвардейцы Балашихи провели «Диалог на равных»

В преддверии одного из самых трогательных в России праздников — Дня матери — молодогвардейцы провели «Диалог на равных» между студентами балашихинского подразделения «Ногинского колледжа» и Козыриной Инной Николаевной — мамой и советником директора по воспитанию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята смогли задать интересующие их вопросы, поделиться своими идеями по поводу того, что для каждого из них значит семья.

«День матери — это праздник вечности. Мама — главный человек в жизни каждого. Мы много на встрече говорили о семье, мамах. Получилась очень оживленная и добрая беседа. Молодежь — это двигатель прогресса. И наше мероприятие еще раз доказало, насколько важно работать с молодыми людьми, давать им быть услышанными, давать поддержку, ориентиры», — сказал руководитель «Молодой Гвардии» Балашихи Алексей Егоров.

В ходе встречи Инна Николаевна рассказала студентам о материнстве, семейной жизни и обратила внимание ребят на важность сохранения семейных ценностей.

День матери — это прекрасный повод сказать «спасибо» всем мамам и еще раз повторить — как сильно мы все их любим

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