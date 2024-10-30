Детско-юношеский коллектив из Подольска стал лауреатом всероссийского конкурса

Образцовый коллектив детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из округа Подольск получил звание лауреата I степени X Всероссийского конкурса по традиционной русской пляске «Перепляс», который прошел с 25 по 27 октября в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Свое исполнительское мастерство на конкурсных показах представили 15 ансамблей, 12 пар и 15 солистов из Брянской, Вологодской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Коми, городов Москва и Санкт-Петербург. Всего в конкурсе приняли участие почти 300 человек.

Образцовый коллектив детско-юношеский ансамбль «Терем» из округа Подольск стал лауреатом конкурса I степени в номинации «Ансамблевое исполнительство» (возраст участников от 12 до 16 лет). Художественный руководитель ансамбля Л. М. Горчакова, хореограф М. А. Калинина.

Лауреатами II степени стали солисты «Терема» Ксения Кондратенко, Татьяна Теренина (в номинации парная пляска) и Мария Болотникова (в номинации сольная пляска). Выпускники ансамбля «Терем» Сергей Дзендзя и Алина Мухаматшина, которые теперь уже сами стали руководителями коллективов народного танца, выступили во взрослой номинации — парной сольной пляске — и получили Гран-при фестиваля-конкурса.

Учредители X Всероссийского конкурса по традиционной русской пляске «Перепляс» министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова и Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.