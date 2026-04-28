Детский театр в Раменском округе показал спектакль о Незнайке

Премьера спектакля «Приключения Незнайки и его друзей» прошла на большой сцене ДК имени Воровского в Раменском округе. Постановку представил детский театральный коллектив «Фантазеры», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль поставили по первой книге трилогии Николая Носова о Незнайке. На сцене развернулась история о том, как главный герой пробует себя в разных профессиях, а затем вместе с коротышками строит воздушный шар и отправляется в путешествие. Постановка завершилась яркой сценой на фоне воздушного шара в голубом небе и финальной песней в исполнении актеров.

Перед началом показа руководитель коллектива Варвара Золотухина обратилась к зрителям.

«Все, наверное, читали „Незнайку“. Вот и мы теперь поставили спектакль по этой книге. В нем выступят ребята, которые занимаются у меня второй год. Если кто-то видел прошлогодний спектакль, я уверена, что вы заметите, как они выросли за этот сезон. Спектакль получился непростым, но веселым», — пояснила она.

Костюмы, декорации и реквизит сделали постановку особенно красочной. По словам руководителя, многие элементы юные артисты подготовили своими руками. Стихи к песням написал автор-исполнитель Валентин Золотухин, музыку он создал в соавторстве с нейросетью. Зрители тепло встретили премьеру, подарили артистам цветы и поинтересовались продолжением истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.