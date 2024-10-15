Детские дискотеки начали проводить в главном ДК Подольска

В ДК «Октябрь» юные подольчане могут повеселиться на детских дискотеках для ребят старше 3 лет, которые проводят актеры театрального коллектива «Свеча» под руководством Елены Мотасовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие устраивают в фойе театрально-концертного зала Дворца культуры один раз в месяц. Программы различаются, интерактив проводят различные сказочные герои. Детям предлагают потанцевать, поучаствовать в веселых игровых квестах, конкурсах.

В игровой дискотеке может принимать участие до 150 детей с родителями. Длительность каждой программы составляет 60 минут.

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Следующую детскую дискотеку проведут 24 ноября в 13:00. 20 октября для ребят старше 6 лет покажут спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов знаменитого писателя Николая Носова.

Афишу всех мероприятий для детей и взрослых можно посмотреть на сайте ДК «Октябрь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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