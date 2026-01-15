Дети из Подмосковья поучаствовали в конкурсе о традиционных ценностях России

16 января в Москве в павильоне «Россия» состоится награждение участников всероссийского конкурса «Россия — страна традиционных ценностей», в котором поучаствовали в том числе дети из Подмосковья.

На мероприятии соберется талантливая молодежь со всей страны и из-за рубежа. Организаторы получили свыше 4 тысяч заявок от юных участников и творческих коллективов. География конкурса впечатляет: заявки прислали из всех 89 субъектов России, а также из семи государств — Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и африканской Бурунди.

Проект объединил больше 15 тысяч человек — школьников, студентов, их наставников, педагогов и членов жюри. Такой масштаб участия показывает огромный интерес молодого поколения к теме национальных традиций.

Победителями и лауреатами стали более 60 человек из 29 регионов страны, имена которых назовут на церемонии награждения. Среди них — представители Москвы, Севастополя, ЛНР, национальных республик Башкирии и Удмуртии, Югры, а также Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Воронежской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской и Московской областей.

Начало мероприятия запланировано на 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

