Дети автора песен «Вороваек» не получили денег от треков и требуют компенсацию

После смерти автора песен «Вороваек» его дети не получили никаких денег от использования треков группы. Они судятся за компенсацию в размере 1,58 млн рублей, сообщает Baza .

Авторами песен «Вороваек» являются Степан Неркарарян и Юрий Надыктов. После кончины первого авторские права перешли к его 14-летней дочери Саше и 9-летнему сыну Степану. После смерти Надыктова наследником был признан его взрослый сын Никита.

Мужчина использовал творчество отца для заработка как минимум 158 раз. Треки звучали на мероприятиях и концертах. Это привело к спорам с наследниками Неркараряна, которые не получили ни копейки от использования песен.

Семья наняла адвоката и требует компенсацию, так как по закону права на песни принадлежат всем наследникам. То есть доходы должны распределяться поровну, а они поступали только на имя сына Надыктова.

Адвокат утверждает, что досудебную претензию собирался подать еще сам Неркарарян, но умер. Семья автора требует выплатить им 1,58 млн рублей и заключить соглашение о совместном распределении доходов от песен. Если наследник Надыктова откажется, то дети Неркараряна будут судиться с ним.

Ранее дети бывшей участницы группы «Воровайки» Яны Павловой погибли, катаясь на санках в Оренбургской области. Они упали с крутого оврага.

