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Десять ресторанов Подмосковья участвуют в Российском ресторанном фестивале

Десять ресторанов Московской области представляют фестивальные сеты на юбилейном X Российском ресторанном фестивале, который проходит с 5 по 25 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Юбилейный X Российский ресторанный фестиваль объединил 700 ресторанов из более чем 50 городов страны. Участники представляют разные концепции и форматы с акцентом на локальные продукты.

Партнер фестиваля — национальный туристический бренд Discover Russia — отобрал в каждом регионе-участнике сеты, отражающие местную гастрономическую культуру. Подмосковье представляет ресторан «Корабль» из Мытищ. Его предложение знакомит гостей с современной русской кухней и доступно до 25 октября.

Фестивальные сеты предлагают десять подмосковных ресторанов: в Дмитрове — «Зеленое озеро»; в Красногорске — «Наво» и «Кафе Серкл»; в Мытищах — Pasta Casa 39, Spletnicy cafe и «Корабль»; в Истре — «Весна Новая Рига»; в Реутове — DUNE; в Одинцовском городском округе — «Подмосковные вечера» и «Золотой заяц».

Сеты Discover Russia также можно найти в ресторанах четырех регионов «Золотого кольца» — Москвы, Московской, Ярославской и Нижегородской областей.

Гастрономический туризм стал одним из важных направлений развития туристической отрасли. Такие фестивали помогают выявлять особенности региональной гастрономии, находить интересные локальные продукты и знакомить гостей, в том числе иностранных, с местной кухней. Одна из целей — увеличение туристического потока в регионы России.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.