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Зарайск — это город с богатой многовековой историей и уникальным культурным наследием, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Прежде всего он славится своими архитектурными достопримечательностями и памятниками: Зарайский кремль, Торговые ряды, многочисленные соборы и храмы», — перечислил депутат.

Рожнов также отметил, что в Зарайске постоянно развиваются культурные инициативы, проводятся фестивали и выставки. Власти благоустраивают исторические места, которые привлекают не только жителей Московской области, но и туристов.

«Город также является одним из центров народного творчества и ремесел и позволяет погрузиться в разнообразие культурных традиций Подмосковья», — добавил Рожнов.

Зарайск является номинантом на звание «Культурной столицы 2026 года», которую определят эксперты и жители России. Голосование проходит на портале госуслуг до 1 декабря.

Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году. В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.