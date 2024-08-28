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Депутат Рожнов: статус культурной столицы привлечет в Зарайск много туристов

Статус культурной столицы, если его получит Зарайск, привлечет больше туристов не только туда, но и в соседние города Подмосковья, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Это создаст синергию между различными туристическими направлениями и повысит общий интерес граждан нашей страны к истории и культуре Подмосковья», — заявил Рожнов.

Он подчеркнул, что в регионе много интересных мест: исторические усадьбы и памятники архитектуры, природные заповедники и живописные парки.

«Например, можно посетить Сергиев Посад с его знаменитой Троице-Сергиевой Лаврой, Коломну с ее кремлем — одним из символов страны, а также Наро-Фоминск и Дмитров с их уникальными музеями и парками», — перечислил парламентарий.

Зарайск является номинантом на звание «Культурной столицы 2026 года», которую определят эксперты и жители России. Голосование проходит на портале госуслуг до 1 декабря.

Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году. В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.