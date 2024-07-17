Депутат Маликов: культурная и туристическая привлекательность Зарайска растет

Городской округ Зарайск по праву может называться «культурной столицей». Количество туристов в муниципалитете постоянно увеличивается сообщил, РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«Конкурс „Культурная столица 2026 года“ — это уникальная возможность для города проявить себя на федеральном уровне, демонстрируя свой социально-экономический, культурный, инвестиционный и туристический потенциал», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что среди номинантов от Московской области заявлен прекрасный город Зарайск. Это историческое место великого мирового писателя Федора Михайловича Достоевского: именно в Зарайске он провел свое детство и юность.

По словам депутата, 20–21 июля в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» состоится фестиваль-путешествие «Достоевский». Это уникальное мероприятие, которое привлечет еще больше туристов разной возрастной категории. Для детей придуманы различные программы, включающие любимые произведения Федора Михайловича.

Зарайск относится к малым городам, он сохранил свой исторический облик. Сейчас культурная и туристическая привлекательность городского округа растет, а значит, появляются отели, гостевые дома, кофейни, рестораны — это новые рабочие места и налоги.

«Приглашаю всех жителей Московской области присоединиться к голосованию и отдать свой голос!» — заключил Маликов.

Культурную столицу определят эксперты и жители России. Народное голосование впервые проходит на портале госуслуг. Оно продлится до 1 декабря текущего года, а результаты станут известны 12 декабря.

В этом году культурной столицей страны стал Нижний Новгород, в следующем году статус перейдет к Грозному. Выбранный город станет центром притяжения туристов в 2026 году.

Среди номинантов на звание «Культурная столица 2026 года» от Подмосковья заявлен Зарайск. Чтобы проголосовать, необходимо перейти на страницу на платформе обратной связи, авторизоваться, используя учетные данные госуслуг, и сделать свой выбор.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.