Депардье будут судить в Париже по делу о сексуальных домогательствах

Судебное разбирательство над известным актером Жераром Депардье по делу о сексуальных домогательствах назначено на 24 и 25 марта в Париже, сообщает РЕН ТВ .

Две женщины — помощница режиссера (чуть старше 20 лет) и 53-летний декоратор Амели — заявили о неподобающем поведении Депардье во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в 2021 году. Актер категорически отвергает эти обвинения.

Примечательно, что на сторону Депардье встали более 60 представительниц киноиндустрии, а также президент Франции Эммануэль Макрон, публично выразившие ему поддержку.

Защита ходатайствовала о переносе слушания из-за проблем со здоровьем Депардье, который не смог присутствовать на заседании, изначально запланированном на октябрь 2024 года.

Помимо этого дела, актер фигурирует в расследовании по делу о возможном изнасиловании и домогательствах в отношении французской актрисы Шарлотты Арну, предположительно имевших место в 2018 году. По информации Mediapart, еще 13 женщин заявили о неподобающем сексуальном поведении Депардье в период с 2004 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что в России мошенники оформили на Депардье несколько микрозаймов. Однако представитель актера опровергает эту информацию.