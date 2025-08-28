День знаний егорьевских школьников приглашают отметить в городских парках

Главный парк «200 лет Егорьевску» 1-го сентября превратится в «Парк знаний». Юных школьников ждет выставка детских творческих работ «Герои произведений Эдуарда Успенского», викторина «Всё о школе», мастер-класс «К школе готов», анимационная программа «Навстречу знаниям», арт-поляна и концертная программа «Школьная симфония» творческих коллективов Дворца культуры им. Г. Конина.

Программа начнется 1 сентября в 14:00.

А в 16:00 в городском парке культуры и отдыха «Пегас» стартует детская игровая программа «Здравствуй, школа! Это я!». Вместе с веселыми сказочными героями ребята окунутся в мир игр и смеха. Можно будет принять участие в зажигательных флешмобах, эстафетах и конкурсах. На позитивное начало года музыкальными номерами зарядят творческие коллективы центра культуры и досуга «Пегас».

Вход на оба мероприятия свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.