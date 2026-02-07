День защитника Отечества озолотит певца Александра Маршала

Певец Александр Маршал получит не менее 35 млн рублей за выступления к 23 февраля. На фоне повышенного спроса артист даже придумал экспресс-формат — «заказать» его на три песни можно за 2,5 млн, сообщает Mash .

Не менее 13 дней рокер будет работать без перерыва — с 16 по 28 февраля. Также Маршал даст два крупных сольных концерта — в Кремлевском дворце 21 февраля и Петербурге 24 числа. На оба мероприятия продано примерно 40% билетов.

Ко Дню защитника отечества Маршал с командой создал вариант короткого выступления. Разогрева и пауз в нем не будет. Маршал готов спеть три хита и отправиться на следующее выступление.

За один-три трека просят два с половиной млн. За аналогичную сумму можно договориться о получасовом концерте до семи песен. Полный час стоит три с половиной млн рублей. Скидки никому не делают.

