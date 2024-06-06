День русского языка в Подмосковье отметили чтением произведений классиков

6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка. В Московской области его отметили чтением произведений классиков, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

6 июня 2011 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка. Праздник был установлен в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, гениальный поэт Александр Пушкин в своем творчестве всегда отмечал величавую плавность, яркость, простоту и точность русского языка.

«Святые просветители Кирилл и Мефодий возглашали, что „душа не имеет жизни, если словес Божиих не слышит“. Наш язык глубоко связан с православной духовной культурой, всецело отражает наш внутренний мир, мысли и ценности. Он — величайшее достояние, объединяющее народы нашей необъятной страны. Сегодня такая связующая сила особенно важна. Мы должны беречь красоту и богатство родной речи. Звучи, русское Слово!», — сказал Брынцалов.

«Святые просветители Кирилл и Мефодий возглашали, что „душа не имеет жизни, если словес Божиих не слышит“. Наш язык глубоко связан с православной духовной культурой, всецело отражает наш внутренний мир, мысли и ценности. Он — величайшее достояние, объединяющее народы нашей необъятной страны. Сегодня такая связующая сила особенно важна. Мы должны беречь красоту и богатство родной речи. Звучи, русское Слово!», — сказал Брынцалов.

В этот памятный день партийный актив проводит литературные и культурные мероприятия на территории всего региона.

Так, «Единая Россия» в Бронницах приняла участие в праздновании 225-летия со дня рождения поэта. Мероприятие прошло в городской гимназии, которая носит имя внука писателя Александра Александровича Пушкина. Здесь ученики подготовили театральное выступление и прочитали стихи поэта.

«Вот сейчас дети сказали: „Пушкин для России! Пушкин и для Бронниц!“. И они правы, потому что наши замечательные Бронницы, наш уютный городок имеет непосредственное отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. Поэтому мы сегодня в одном строю со всей Россией отмечаем юбилей. И для нас это великое счастье, что его внук Александр Александрович Пушкин четверть века отдал Бронницам и Бронницкому уезду, как настоящий патриот и гражданин своего Отечества», — сказала член местного политического совета Партии «Единая Россия» городского округа Бронницы Наталья Меньшикова.

Единороссы Дзержинского организовали открытые литературные чтения, где все желающие могли прочесть любимые стихи русских поэтов — Пушкина, Есенина и Лермонтова. Кроме того, для дзержинцев прошла увлекательная викторина: они отгадывали пословицы и поговорки, тем самым показали свои знания русского языка, научились играть в старинную русскую игру «Городки». На мероприятии провели тематический мастер-класс и игровую программу «У Лукоморья…», по мотивам сказок Пушкина.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Наши великие поэты показывали всю красоту русского языка, народа и страны. В своих строках они раскрывали русскую культуру. Культуру, на которой выросли мы и наши дети. Нельзя ни в коем случае забывать свой язык, его звучание и письменность. Все это передается из поколения в поколение и наша главная задача сохранять наследие великого русского языка», — муниципальный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Дмитрий Денисов.

В Лотошино при поддержке «Единой России» сотрудники библиотечной системы городского округа провели тематические мероприятия на Литературной аллее округа. Открыли торжество юные чтецы, озвучившие произведения великих русских поэтов. Здесь же состоялось награждение победителей литературных и творческих конкурсов, посвященных Дню русского языка. Также прошли литературные квесты и викторины.

«Русский язык — наше достояние, один из самых распространенных языков в мире. Он помогает сохранить нашу уникальность, историю и самобытность, обогащает всех нас, уникален в своем многообразии, меткости, выразительности и красоте и объединяет миллионы людей самых разных национальностей», — отметила местный координатор партпроекта «Мир возможностей» Любовь Дмитриева.

Кроме этого, активисты Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели литературно-музыкальные вечера в городских парках и скверах Подмосковья. Молодогвардейцы совместно с молодыми поэтами и исполнителями подготовили для жителей и гостей Московской области насыщенную программу, которая включала в себя чтение стихов, исполнение песен, литературные викторины и конкурсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.