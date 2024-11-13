День рождения деда Мороза отметят в его Московской усадьбе в ноябре

В Московской усадьбе деда Мороза отметят его день рождения. Праздничные и интерактивные программы будут 16, 17, 23 и 24 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы .

16 ноября для детей проведут встречу с любимыми персонажами из сказок. Их развлекут Аленушка, Иванушка, Кикимора. Ожидаются танцы и конкурсы. На сцене выступят ансамбли, а вечером перед гостями выступит дед Мороз. После этого будет дискотека.

17 ноября перед гостями выступит квартет дедов Морозов «Верные друзья» и несколько музыкальных ансамблей. Гостей ожидает выступление «Счастье Егора» Театра охочих комедиантов, а также шоу барабанщиц и номера других коллективов. Для маленьких гостей проведут увлекательный квест.

23 ноября в празднике поучаствуют Кощей Бессмертный и Кикимора. Посетители могут поучаствовать в квесте и выяснить, самый ли злой персонаж Кощей.

Кикимора зачитает рэп. Василиса-Премудрая споет песни с загадками. Кощей Бессмертный устроит шабаш-перепляс.

День рождения деда Мороза уже второй год подряд отмечают пышно. Зимой в Московской усадьбе деда Мороза организуют примерно 20 тыс. праздничных и развлекательных мероприятий.

В прошлом году в Москве открыли три филиала усадьбы деда Мороза. Они работали в Измайловском парке, «Митино» и Олимпийской деревне.