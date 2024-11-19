В Электростали отметили День рождения Деда Мороза

В честь этого события в Центре культуры «Досуг» прошло развлекательное мероприятие для юных электростальцев. Для гостей центра культуры была организована увлекательная программа с веселыми играми, яркими аниматорами-ведущими, зажигательными танцами, интересными конкурсами и, конечно же, розыгрышем пригласительных билетов на новогодние программы Культурных центров Электростали. Это было невероятное событие, полное радости и веселья.

Также в этот день прошло еще одно яркое событие. В Культурном центре имени Н. П. Васильева состоялся традиционный фестиваль коллективов народного творчества «Гуляй, Иванов день». Перед началом концертной программы гостей фестиваля ждали тематические фотозоны, а каждый желающий мог взять себе на память чай, который бережно упаковал своими руками. Во время концертной программы артисты народного творчества исполнили свои яркие номера и подарили зрителям атмосферу праздника и массу положительных эмоций.

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