День пожилого человека отметили в Павловском Посаде
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1 октября в Доме культуры «Филимоновский» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, передает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Слова благодарности выразили собравшимся заместитель Главы округа Светлана Аргунова, Депутат Московской Областной Думы Линара Самединова, председатель местного Совета ветеранов Анатолий Зыков и Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин.
В церемонии награждения приняли участие жители Павлово-Посадского городского округа, кто своим трудом и усердием внёс вклад в развитие своей Родины.
Творческие номера подарили гостям праздника коллективы округа: хореографическая студия «Гармония», Валентина Шмакова, вокальное объединение «Овация», солисты Ансамбля бального танца «Тет-а-Тет» Алексей Смирнов и Серафима Цыганова, вокальная группа «Ностальгия», клуб активного долголетия «Танцевалочка», Максим Епихин, солист коллектива академического вокала «Орфей».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.