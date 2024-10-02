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День пожилого человека отметили в Павловском Посаде

Слова благодарности выразили собравшимся заместитель Главы округа Светлана Аргунова, Депутат Московской Областной Думы Линара Самединова, председатель местного Совета ветеранов Анатолий Зыков и Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин.

В церемонии награждения приняли участие жители Павлово-Посадского городского округа, кто своим трудом и усердием внёс вклад в развитие своей Родины.

Творческие номера подарили гостям праздника коллективы округа: хореографическая студия «Гармония», Валентина Шмакова, вокальное объединение «Овация», солисты Ансамбля бального танца «Тет-а-Тет» Алексей Смирнов и Серафима Цыганова, вокальная группа «Ностальгия», клуб активного долголетия «Танцевалочка», Максим Епихин, солист коллектива академического вокала «Орфей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.