День поэзии провели в Орехово-Зуеве в 61-й раз

В выставочном зале Орехово-Зуева 18 января состоялся традиционный День поэзии. Гости мероприятия услышали стихи классиков и современные авторские произведения, а барды из творческого объединения «Звукосфера» исполнили песни.

Темы выступлений охватывали широкий спектр — от доброты и любви до войны и размышлений о жизни. Принять участие в литературном вечере могли не только приглашенные поэты, но и все желающие гости.

Встреча объединила поэтов из Ликино-Дулева, Куровского, Ногинска и Покрова. Традиция проведения Дня поэзии в Орехово-Зуеве существует с января 1965 года, и в этом году мероприятие прошло в 61-й раз.

Ранее епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай посетил Рождественскую выставку в этом же зале, где представлено 190 тематических работ с православными мотивами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.