День отца отметят в городском парке Павловского Посада

В это воскресенье, 20 октября, в городском парке Павловского Посада пройдет мероприятие, посвященное Дню отца, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники парка подготовила для жителей и гостей округа обширную программу. Один из них — небольшой видеоролик про папу и парк.

«Например, вы гуляете со своим ребёнком или ожидаете его после занятий, а тут мы, сотрудники парка, со своими вопросами: как вам у нас? Вариант второй: создаем трогательный видеосюжет, в котором дети поздравляют своих пап в нашем парке» — сказала директор Дирекции парков Ольга Петренко.

Начало мероприятия в 11:00. Для всех участников пройдет квест на центральной площадке. Задачи в квесте будут самые разнообразные и очень интересные, как для детей, так и для родителей. Помимо этого организаторы мероприятия готовят интересный мастер-класс «Рисуем папу».

В зоне отдыха, там, где летом глаз радовала парковая грядка, подготовлена фотозона «На диване».

Вот такое веселое воскресенье предлагаем вам городской парк Павловского Посада 20 октября.