День основания города отметят в Жуковском 23 апреля

23 апреля 1947 года указом президиума Верховного Совета РСФСР поселок Стаханово был преобразован в город Жуковский. «Ежегодно, по традиции, в честь этой даты мы возлагаем цветы к памятнику Николаю Егоровичу Жуковскому, великому русскому ученому, в честь которого назван наш город», — сообщил глава Жуковского Борис Аубакиров. В этом году торжественное мероприятие состоится в 16.00.

«Жуковский достаточно молодой город, но несмотря на это, он известен во всей стране и даже за ее пределами. Наш наукоград имеет очень богатую историю, которой, уверен, гордится каждый жуковчанин. И эту историю, заложенные традиции, безусловно, необходимо беречь и передавать из поколения в поколение. Поэтому я приглашаю всех жителей нашего города принять участие в торжественном мероприятии у памятника Н. Е. Жуковскому», — обратился к жителям города Борис Аубакиров.

Помимо этого, с 15.00 до 18.00 во Дворце Культуры 23 апреля пройдет форум «Человек — основа бизнеса», выставка местных предпринимателей, презентации градообразующих предприятий, круглый стол по развитию бизнеса, презентация проекта «Сделано в Жуковском».

В 18.30 состоится праздничный концерт в честь Дня рождения города. Он пройдет в ДК. Вход свободный. На сцене выступят коллективы Дворца Культуры и Звездного городка.

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