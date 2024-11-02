В День народного единства в Раменском парке пройдут различные мероприятия

Так, 4 ноября в понедельник с 15:00 до 18:00 в амфитеатре парка пройдет тематическая фотозона «Гжельские узоры». Воспользоваться уникальной возможностью сделать яркие фотографии на память — отличная идея для праздника. В это же время там же, в амфитеатре, пройдет фотовыставка «Костюмы народов России». Здесь можно будет оценить культурное разнообразие нашей страны.

С 15:00 до 16:00 в Центральном шатре можно весело провести время, находясь на интерактивной зоне «Народные игры». В это же время там же, в центральном шатре, можно будет научиться создавать своими руками книжные закладки «Гжель» и вязаные мотивы. Для этого можно принять участие в тематических мастер-классах «Просторы для творчества и души».

С 15:00 до 15:40 на площадке Лира для самых маленьких гостей будет подготовлена увлекательная развлекательная анимационная программа. А с 15:45 до 17:00 здесь же можно будет насладиться вкусом ароматного чая на самоварной станции. В это же время вы сможете увидеть на площадке концертную программу, услышать живое исполнение номеров.

Вечером на площадке Лира можно будет потанцевать под хиты прошлых лет. С 17:00 до 18:00 здесь будут проходить ретро-танцы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.