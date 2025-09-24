День добрососедства в Поварово объединил тысячу гостей

Главное культурное событие года поселка Поварово — День добрососедства — прошло на загородной площадке в Солнечногорске. Свыше тысячи гостей присоединились к развлекательной программе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Старт празднику дал член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Алексей Захаров. После символического акта — передачи помощи бойцам СВО — в торжественной обстановке наградили активных, заслуженных жителей и работников Поварово. Поддержку участникам спецоперации выразили и на арт-объекте «Спасибо Вам, герои», где написали слова благодарности и добрые пожелания.

«День добрососедства — теплый и душевный праздник. Он напоминает о важности человеческих ценностей: любви и дружбы, уважения и взаимопомощи. На нем мы хотели создать атмосферу тепла и единства для наших жителей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для детей организовали крио-шоу с жидким азотом, аквагрим и блеск-тату. Все желающие могли сыграть в народные игры в программе «Закрутиха», раскрыть таланты на мастер-классах или попробовать разнообразные угощения на фуд-корте.

Творческими номерами порадовали зрителей солисты местных домов культуры и приглашенные артисты — Роман Атангулов, Павел Красношлык и Элена Vek. Завершила вечер праздничная дискотека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.