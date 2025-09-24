Делегация Вологодской области посетила ДК «Исток» Фрязина в рамках обмена опытом

В рамках программы обмена опытом, организованной по инициативе министерства культуры Московской области, Дворец культуры «Исток» во Фрязине с рабочим визитом посетили сотрудники культурных учреждений Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фрязина.

Делегацию гостеприимно встретили директор ДК «Исток» Александра Киреева и почетный житель городского округа Фрязино, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Иван Жучков. Солисты творческих коллективов казачьей песни «Кладезь» и «Багатица» приветствовали гостей традиционным хлебом-солью и творческим номером.

Программа визита включила знакомство с деятельностью ключевых проектов учреждения. Гости посетили патриотический комплекс, посвященный 80- летию Великой Победы в ВОВ 1941–1945 гг. «Гордимся Победой», созданный по инициативе и при непосредственном участии Ивана Жучкова. Также вологодские коллеги познакомились с работой инициативной группы «Покров», занимающейся изготовлением маскировочных сетей для военнослужащих.

В неформальной обстановке, за чаепитием, организованным прямо на сцене ДК «Исток», состоялась презентация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Звезда». Директор Александра Киреева подробно рассказала о его деятельности и важной социальной инициативе: с 2022 года лагерь на безвозмездной основе принимает детей из Донецкой и Луганской народных республик, Мариуполя, Херсонской, Белгородской и Курской областей и детей участников СВО.

Завершилась встреча символичным совместным исполнением песни «Катюша», которое стало ярким акцентом, подчеркивающим дух профессионального единства и общих культурных ценностей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.