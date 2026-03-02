Делегация Подмосковья посетила учреждения культуры Татарстана

Делегация работников культуры Московской области с 26 по 28 февраля посетила Республику Татарстан с ответным рабочим визитом. Более 150 представителей отрасли изучили опыт коллег в Казани, Иннополисе и Зеленодольске. , сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В состав делегации вошли представители министерства культуры и туризма региона, заместители глав администраций, руководители муниципальных органов управления культуры, директора и сотрудники культурно-досуговых учреждений и библиотек. Программа включала знакомство с работой ведущих учреждений и современными форматами организации культурного пространства.

В Казани участники посетили Национальную библиотеку Республики Татарстан, где перед ними выступила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова, а также музей-заповедник «Казанский Кремль». В Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала делегацию встретила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Гостям провели экскурсию по театру, после чего они познакомились с деятельностью культурного центра «Сайдаш» и библиотеки-филиала № 13 «Сандугач».

Во второй день представители Подмосковья побывали в ОЭЗ «Иннополис», посетили культурный центр «АртСпейс», университет и осмотрели городскую инфраструктуру. В Зеленодольске делегации представили Центр культурного развития и Центральную детскую библиотеку имени А. П. Гайдара. Завершилась программа экскурсией «Остров-град Свияжск».

«Из увиденного понравились общие характерные черты: сочетание местного национального колорита с активным внедрением инновационных практик, межкультурное общение, дружба народов и конфессий, обновление культурных пространств и создание новых точек притяжения для растущего туристического потока», — отметили участники поездки.

В министерстве напомнили, что в ноябре прошлого года делегация работников культуры Татарстана посетила Московскую область и ознакомилась с трансформацией региональных учреждений культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.