585 мячей забили учителя физкультуры на «Битве физруков» в Подольске

15 апреля в Подольске завершился третий день соревнований среди школьных учителей физкультуры. На этот раз педагоги сразились на волейбольной площадке спортивного комплекса «Труд», где суммарно за игру было забито 585 мячей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее они уже состязались в футзале и баскетболе 3 на 3. Всего в рамках волейбольного дня прошло шесть матчей. Команды играли до 25 очков, а победа фиксировалась после двух выигранных партий.

Во всех трех дисциплинах школьной лиги действует правило: очки, которые приносят женщины, удваиваются. Это позволяет каждой команде выстраивать особую тактику.

Поддержать любимых педагогов пришли их ученики.

Очень переживаем за своих учителей, но знаем, что сегодня они победят, потому что они самые лучшие», — поделилась восьмиклассница Аня.

Награждение школ, набравших наибольшее количество очков по сумме трех дисциплин, состоится в мае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.