РЭО и Финансовый университет ведут набор на программу по инвестированию в отходы

В Финансовом университете при Правительстве РФ совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» продолжается прием заявок на курс повышения квалификации под названием «Практика ответственного инвестирования в управлении отходами». Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Программа обучения включает в себя лекции от экспертов РЭО и представителей реального сектора экономики. Благодаря этому обеспечивается прикладной характер курса, а также более глубокая подготовка кадров, которые смогут грамотно внедрять ESG-принципы, использовать лучший отечественный и зарубежный опыт и повышать экологическую ответственность бизнеса в области обращения с отходами.

«Управление отходами и развитие ESG-подходов — одно из ключевых направлений формирования экономики замкнутого цикла. Совместная работа с вузами и бизнесом в рамках Консорциума РЭО позволяет готовить специалистов, востребованных в отрасли и способных внедрять современные практики устойчивого развития», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Длительность курса — 76 часов (из них 38 часов отведено на теорию и 38 часов — на практику), он включает два модуля. Программа ориентирована как на руководителей, так и на специалистов, занятых в сферах ESG, устойчивого развития и обращения с ТКО. Всю необходимую информацию и запись на обучение можно найти на официальном сайте.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Российской Федерации.

С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить: сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения отходов не более чем до 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.