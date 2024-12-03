Делегация из Тверской области оценила работу библиотек Подмосковья

Делегация Калининского округа Твери побывала в Подмосковье и ознакомилась с работой библиотек и культурно-досуговых учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для коллег из Центральной библиотеки им. Н. К. Крупской Калининского муниципального округа Твери экскурсию провела директор Московской губернской библиотеки Елена Замышляйченко. Она рассказала о работе библиотечной сети Подмосковья, этапах ее развития и наиболее ярких достижениях каждой библиотеки области.

Гости побывали в Центральной городской библиотеке им. В. В. Королева, г. о. Коломна, и посетили с экскурсией Коломенский кремль. В Королеве делегации из Твери показали библиотеку семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака, сотрудники которой поделились опытом с тверскими коллегами. Они рассказали о внедрении приложения «МОе Подмосковье» и о работе в едином электронном каталоге. Завершилась программа в Губернской библиотеке, где с гостями поделились нюансами работы с читателями, особенностями проведения больших мероприятий и сетевых акций. Коллеги из Твери заинтересовались наработками по работе с фондами и выполнению общебиблиотечных задач, а также отметили креативный подход к работе подмосковных библиотек.

Помимо библиотек делегация Калининского округа Тверской области посетила дома культуры Подмосковья. Коллеги познакомились с работой Дворца культуры «Яуза», г. о. Мытищи, где им рассказали о ребрендинге учреждения, полной перезагрузке деятельности и оформления здания. С представителями тверской делегации подмосковные коллеги поделились опытом проведения мероприятий для молодежной аудитории, а также показали свои проекты для родителей участников кружков, такие как буккроссинг в фойе, оформление стен и лестничных коридоров цитатами знаменитых земляков, работу в интернет-пространстве и социальных сетях.

В культурно-досуговом центре поселка Деденево Дмитровского г. о. гости из Тверской области увидели лучшие практики в работе сельского учреждения: группы раннего развития, работу аниматоров и проведение дней рождений и праздников, взаимодействие с другими учреждениями поселка и посетили выставку образцовой студии прикладного творчества «Мастерица».

В Центральном дворце культуры «Созвездие» г. Дмитрова членам делегации Калининского района рассказали о работе дворца культуры и показали тематические ролики, а также поделились опытом организации проектов и фестивалей областного масштаба. В завершении визита для гостей из Твери провели экскурсию в Дмитровский кремль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.