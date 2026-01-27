Делегация из ОАЭ посетила музей «Новый Иерусалим» в Истре

Делегация учащихся Национальных школ Объединенных Арабских Эмиратов 24 января посетила Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре в рамках международной образовательной программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Визит делегации из ОАЭ состоялся в рамках программы международного образовательного обмена, которую реализует образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак. Центр создан на базе гимназии имени Е.М. Примакова по инициативе министерства просвещения Российской Федерации и посольства ОАЭ в России.

Программа направлена на развитие связей между учащимися России и ОАЭ, укрепление дружбы между народами и знакомство иностранных школьников с российской культурой и искусством.

Для гостей провели обзорную экскурсию по постоянной экспозиции музея, где школьники познакомились с историей создания Русской Палестины и Ново-Иерусалимского монастыря. На выставке «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» делегация узнала о традициях лаковой миниатюры. Также учащиеся приняли участие в мастер-классе по созданию коллажа «Русская зима» в детском центре «Экспонариум».

Участие музея «Новый Иерусалим» в подобных проектах способствует развитию культурного обмена между государствами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.