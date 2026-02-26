Дела не очень: Джиган требует с Самойловой 310 млн руб за совместное имущество

Рэпер Джиган требует с жены Оксаны Самойловой свою долю в 310 млн за совместно нажитое имущество. Параллельно с разводом предпринимательница закрыла 3 убыточных бизнеса, должна налоговой 714 тыс. рублей и продала авто, сообщает Mash .

ООО «Антураж» Самойловой ушло в минус, «Семми бьюти» ликвидируют, «Айэмспэшл» не приносит прибыли ей несколько лет. А счета «Фэмэли фест» заблокировали осенью 2024 года, так как фирма не сдала документы.

Есть проблемы у бизнес-леди и с ФНС. Она не заплатила за рекламу в блоге процент, появились 714 тыс. рублей долга. Еще Самойлова накопила штрафы, выписанные на Rolls-Royce: за 5 лет набежало 245 квитанций почти на 200 тыс. рублей. Они еще не оплачены.

Также сейчас предпринимательница разводится с Джиганом. Сначала ее защищал брачный договор от 2020 года, по которому все имущество остается ей, но теперь муж может оспорить этот документ.

Супруг готовит доказательства, что был невменяем во время подписания договора, так как это произошло после рехаба. Если он докажет это, то при разводе придется делить общее имущество стоимостью 620 млн рублей. Это особняк в «Шато Соверен» (350 млн рублей), квартиры в столице — однушки за 12 и 16 млн, двушка за 25 млн, машины Rolls-Royce Ghost (35 млн), Tesla Cybertruck (22 млн), Cadillac Escalade (15-20 млн), Mercedes-Benz S-класса (10-12 млн), Volkswagen Multivan (8 млн). А еще фермерское хозяйство за 100 млн рублей и дом в Подмосковье за 160 млн.

Из-за упавших доходов Самойлова продала электрокар Hongqi, который покупала на будущее в подарок детям. Машина стоила свыше 11 млн рублей, но ушла всего за 5.

Позднее Самойлова прокомментировали ситуацию. Она рассказала, что по долгам перед ФНС еще не вышло расчетное время, а упомянутые фирмы давно закрыты. Из недвижимости у нее только дом, три квартиры и ферма. А электрокар она продала из-за слабого заряда.

