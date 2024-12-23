Декор из подручных материалов: как сделать елочные украшения своими руками

В преддверии Нового года многие задумываются о том, как создать праздничное настроение с помощью уникальных украшений, не тратя много средств и времени. О том, как сделать новогодние поделки из подручных материалов, РИАМО сообщила декоратор Юлия Лапшинова.

С приближением Нового года многие начинают задумываться о том, как украсить елку. Однако если хочется добавить оригинальности, то создание игрушек или елки своими руками — отличное решение для того, чтобы изменить устоявшуюся традицию в оформлении дома.

«Создавать елочные украшения своими руками — это не только способ сэкономить, но и отличная возможность проявить креативность. Для начала нужно заранее определить материалы, которые будут использоваться. Практически для всех хэндмейд-поделок, включая новогодние елки, необходим стандартный набор инструментов: клей, ножницы, картон, бумага, ткань и декор», — подчеркнула декоратор.

Например, из обычного картона можно вырезать звезды или снежинки, которые легко раскрасить акриловыми красками и украсить блестками. А природные материалы – шишки, веточки или орехи – можно задекорировать золотой краской или добавить искусственный снег. Такие элементы не только украсят елку, но и наполнят дом особым теплом.

Помимо традиционного украшения, можно создать уникальные хендмейд елки. Для рождественских композиций, которые добавят уюта в интерьер дома, можно использовать различные материалы – от натуральных веток до тканей и декоративных элементов.

«Для самостоятельного создания декора совершенно не обязательно нужно быть профессионалом. Так, например, чтобы сделать новогоднюю елку, необходимо взять основу из плотного картона и украсить верхушку елки звездой или другими декоративными элементами. Если вы следуете трендам нового 2025 года в природном оформлении пространства, то шишки — это идеальный природный материал для этого. Приклеивайте шишки от основания к верхушке, начиная с самых больших и заканчивая маленькими. Между ними можно разместить искусственные или живые веточки, чтобы также придать объема композиции», — добавила Лапшинова.

Однако важно помнить, что все поделки будут смотреться еще лучше, если их креативно украсить. Ведь это не только способ добавить уникальности интерьеру, но и отличный повод провести время с близкими.

«Украшение елок — это действительно важный процесс, который добавит красоты и уюта в дом. Существует множество декора – от веток рябины и шишек до лент и прищепок в виде Деда Мороза. Эти элементы помогут персонализировать ваш праздник и сделать его еще более особенным и эмоциональным», — добавил директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.