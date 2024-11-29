Глава Можайского округа дал старт приему заявок на фестиваль Креативных елок

Принять участие в конкурсе могут организации, предприятия, банки, образовательные учреждения, магазины и активные жители.

Для этого необходимо просто проявить фантазию и создать елку — уникальный символ нового 2025 года. В конце декабря голосованием определим победителей в четырех номинациях — «Лучшая креативная елка» — для организаций и предприятий, «Елка-малыш» — для дошкольных учреждений, «Умная елка» — для образовательных учреждений, «Народная елка» — для жителей.

Креативные елки принимаются до 13 декабря, а сам фестиваль откроется — 16-го.

Подать заявку на участие и уточнить подробности можно по телефону: 8(977)916-00-18

Отметим, что данный фестиваль проводится в Можайском округе уже несколько лет подряд, его ждут и с удовольствием участвуют. Так, в прошлом году в конкурсе участвовали более 50 главных символов Нового года, созданных организациями, школами и детскими садами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.