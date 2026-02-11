Дарья Ильичева из Долгопрудного стала призером общероссийского конкурса кокошников

Недавно мы писали о том, что жительница Долгопрудного Дарья Ильичева участвует в Общероссийском конкурсе авторов кокошников «Коруна», состоявшемся в рамках выставки «Уникальная Россия». Итоги конкурса подвели 8 февраля. И мы поздравляем Дарью с успешным дебютом — впервые представляя свой творческий проект в столь масштабном соревновании, она сразу же завоевала третье место, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это стало для меня неожиданностью, — говорит Дарья. — Ведь диапазон представленных на конкурс техник был очень широк — от вышивки и филиграни до выжигания по ткани и дереву и даже 3D-печати. Думаю, судьям было трудно сделать выбор».

Творчество Дарьи Ильичевой было отмечено также специальным дипломом за сохранение народных традиций, поскольку ее работы максимально приближены к историческим оригиналам как визуально, так и по технике исполнения.

В конкурсе приняли участие мастера из разных уголков России, и Дарья была очень рада познакомиться с их творчеством. Она регулярно осваивает новые методики работы, использует каждую возможность для обмена опытом — изучает литературу, посещает музеи, выставки и мастер-классы.

«Считаю большой удачей, когда удается рассмотреть изделия буквально со всех сторон, — говорит она. — Ведь для мастера изнанка интересна едва ли не больше, чем лицевая часть».

В следующем году Дарья Ильичева тоже будет участвовать в выставке — приглашение она уже получила. Будем за нее болеть!