«Чувствую себя старушкой»: Дана Борисова рассказала о состоянии после операции
Фото - © РИА Новости, Максим Блинов
Известная телеведущая Дана Борисова обожает экспериментировать со своей внешностью и часто прибегает к косметологическим процедурам. Недавно она перенесла очередное хирургическое вмешательство. Теледива рассказала о своем самочувствии после операции, сообщает Общественная Служба Новостей.
Знаменитость утверждает, что никогда не прекратит улучшать себя.
«Я люблю преображаться и буду это делать всю жизнь, сколько хватит сил. Но моя главная цель — сохранить молодость и красоту», — поделилась Борисова.
Она сообщила, что недавно ей провели несколько процедур, включая подтяжку в области шеи и нижней части лица. По ее словам, ей сделали платизмопластику. Кроме того, звезда решила сделать контур лица более выразительным.
Отечность после операции еще сохраняется, и Борисовой трудно говорить.
«Я хриплю, соплю и хрюкаю. Тяжело говорить, все лицо еще в отеках, и есть боли. Чувствую себя старушкой», — рассказала она.
Дана Борисова объясняет свои эксперименты и жертвы ради красоты новым романом, подробности которого она предпочла оставить в секрете.