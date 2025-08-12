«Чувствую себя старушкой»: Дана Борисова рассказала о состоянии после операции

Дана Борисова — об операциях: люблю преображаться и буду это делать всю жизнь

Известная телеведущая Дана Борисова обожает экспериментировать со своей внешностью и часто прибегает к косметологическим процедурам. Недавно она перенесла очередное хирургическое вмешательство. Теледива рассказала о своем самочувствии после операции, сообщает Общественная Служба Новостей .

Знаменитость утверждает, что никогда не прекратит улучшать себя.

«Я люблю преображаться и буду это делать всю жизнь, сколько хватит сил. Но моя главная цель — сохранить молодость и красоту», — поделилась Борисова.

Она сообщила, что недавно ей провели несколько процедур, включая подтяжку в области шеи и нижней части лица. По ее словам, ей сделали платизмопластику. Кроме того, звезда решила сделать контур лица более выразительным.

Отечность после операции еще сохраняется, и Борисовой трудно говорить.

«Я хриплю, соплю и хрюкаю. Тяжело говорить, все лицо еще в отеках, и есть боли. Чувствую себя старушкой», — рассказала она.

Дана Борисова объясняет свои эксперименты и жертвы ради красоты новым романом, подробности которого она предпочла оставить в секрете.