Чудовищная движуха: перекупы разобрали билеты на первые спектакли с Ефремовым

Актер Михаил Ефремов в марте впервые выйдет на сцену, в понедельник открылись продажи на спектакли, но все мгновенно «смели» перекупщики, сообщает SHOT .

Билеты раскупили на две даты спектакля «Без свидетелей» с участием актера. Они пройдут 25 и 26 марта.

Часть выкупленных билетов можно теперь найти на сторонних онлайн-площадках, но на них сделана солидная наценка. Так, место в первых рядах партера стоило в кассе 25 тыс. рублей. Сейчас его уже можно купить только за 50 тыс. рублей. Официальная цена билета на первый ряд бельэтажа составляла 8 тыс. рублей, у перекупов — 12 тыс.

Ранее Ефремов обещал устроить «чудовищную движуху» сразу после освобождения из тюрьмы. Но в Белгородской области, где отбывал наказание, а не столице, где находится сейчас. В сентябре режиссер Никита Михалков представил его как актера своего театра.

Артист отбывал наказание в исправительном учреждении № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Его приговорили к сроку после пьяного ДТП, в котором погиб человек.

