«Что вам от меня нужно?»: в финале тура певицы Славы разразился скандал

Певица Слава не попадала в фонограмму и еле выступала на концерте в Пензе

Выступление певицы Славы в киноконцертом зале «Пенза» закончилось скандалом и требованием от зрителей вернуть деньги за испорченный вечер, сообщает Telegram-канал «Пенза Новости» .

Последний концерт тура состоялся накануне. Исполнительница вышла на сцену и «еле-еле пела под фанеру» — не успевала за фонограммой, а потом и вовсе ушла, отметили гости. Некоторые и вовсе сочли, что певица находится в нетрезвом состоянии.

Зрители из зала начали выкрикивать просьбы вернуть деньги за билеты, вызвать для разборок полицию и организаторов мероприятия. В это время Слава вышла поговорить с недовольными. Как заявила звезда, концерт прошел неудачно из-за ее плохого физического и морального состояния.

«Я вас понимаю прекрасно. Давайте так: если кому-то не нравится концерт, вам вернут деньги. Если кому-то нравится, останьтесь, я сейчас соберусь и нормально спою», — сказала исполнительница.

Толпа недовольных не умолкала, и тогда певица задала им вопрос: «Что вам от меня нужно?» Она заявила, что лично вернет всем денежные средства и попросила их остаться у входа в ККЗ.

«Вы когда-нибудь болели? Вы когда-нибудь работали год в туре? <…> У меня сегодня последний концерт в туре, мне очень тяжело, и я все равно вышла на эту сцену», — добавила Слава.

Женщину, которая пререкалась с ней у сцены, певица назвала «плохим, мерзким и непорядочным человеком», испортившим настроение всему залу.

Скандал набрал новые обороты после окончания мероприятия. Вышедшая к толпе ожидающих ее зрителей исполнительница не стеснялась в выражениях.

«Я — артистка, а вы — никто», — кричала Слава.

Она обвинила публику в срыве концерта, который пошел не по плану с самого начала, и назвала все происходящее провокацией. Слава также отметила, что за отмененный концерт ей пришлось бы выплатить 3 млн рублей неустойки. В ответ у нее поинтересовались, зачем она пила и почему ругается матом.

«Вышла Слава к людям и в присутствии полиции начала оскорблять нас „3-х этажным“», — возмутилась одна из фанаток.

По словам другой зрительницы, организаторы заявили, что они сами шокированы состоянием певицы. Она выразила надежду, что в случившемся разберутся правоохранители, и подчеркнула, что «такую культуру в массы нести непозволительно».

Кроме того, фанаты просят региональный Минкульт дать оценку произошедшему. Они утверждают, что обещанные деньги за билеты до сих пор никому не вернули.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.