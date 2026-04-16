БТИ Подмосковья приняло более 11,6 тыс заявок в I квартале

Более 11,6 тыс. заявок поступило в БТИ Московской области в первом квартале 2026 года. Жители и организации чаще всего заказывали технические планы и паспорта объектов, а также межевание участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

БТИ Московской области оказывает 15 видов услуг, связанных с оформлением прав на недвижимость. В их числе подготовка технической документации, инвентаризация, кадастровые и геодезические работы, оценка объектов, проекты перепланировки. Учреждение также наделено полномочиями государственной судебно-экспертной организации и выполняет судебные и досудебные экспертизы.

В первом квартале 2026 года в БТИ обратились 11 651 гражданин и представитель организаций. Специалисты подготовили 165 судебных экспертных заключений. Самой востребованной услугой стал технический паспорт объекта недвижимости — 3077 обращений. Технический план заказали 2376 раз, межевание земельных участков и подготовку межевого плана — 1267 раз.

Сейчас две услуги доступны в дистанционном формате. В 2026 году учреждение планирует запустить онлайн еще четыре сервиса. Полный перечень услуг размещен на официальном сайте ГБУ «БТИ Московской области» и в чат-боте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.