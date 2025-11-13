«Чисто забава»: Пригожин рассказал об отношении Валерии к отказу от «Грэмми»

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что она не расстроена из-за недопуска на «Грэмми», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию. Мне кажется, что у нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году. Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни», — отметил шоумен.

По его словам, Валерия уже давно доказала свой талант певицы и артистки. Если бы ее не ценили в США, то не развешивали бы баннеры с ее изображением в центре Нью-Йорка.

В создании свежих композиций для исполнительницы участвует интернациональный коллектив авторов, что существенно повышает ее перспективы на получение «Грэмми» в ближайшие годы.

Торжественная церемония награждения «Грэмми» запланирована на 1 февраля 2026 года и пройдет в Лос-Анджелесе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.