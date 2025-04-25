Чемпионка мира Стубайло хочет сняться в «Битве экстрасенсов»

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло призналась, что фанатеет по программе «Битва экстрасенсов» и выразила желание появиться в ней в качестве приглашенной звезды, сообщает Газета.ru .

«Я обожаю шоу „Битва экстрасенсов“. Смотрю его как сериал каждую субботу. Экстрасенсы — это герои со своими разными характерами и желанием помочь людям», — отметила спортсменка.

Несмотря на опыт работы на телевидении, чемпионка подчеркнула, что не видит себя в роли ведущей «Битвы экстрасенсов». По ее мнению, занять место Марата Башарова в этом проекте нереально, поскольку он незаменим и идеально подходит для этой роли. А вот появиться в шоу качестве гостя Стубайло было бы невероятно интересно.

После завершения спортивной карьеры в 2022 году, Анжелика прошла обучение в Академии «Матч ТВ» и успешно освоила профессию тележурналиста, получив предложение о работе.

В настоящее время она участвует в создании программы «Все на Матч» и ведет утреннее шоу «Утро. ТНТ».