Чемпионат по брейк-дансу пройдет в Щелкове 7-го декабря

В городском округе Щелково 7-го декабря состоится Чемпионат и Первенство городского округа по брейк-дансу. Чемпионат пройдет в просторном спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса МАУ ГОЩ УСК «Подмосковье», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Организаторами мероприятия выступает муниципальная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация брейкинга городского округа Щелково», профессиональная школа брейкинга «Брейк-стихия» и студия танца и творчества DANCE STUDIO.

В рамках чемпионата за звание лучших сразятся юноши и девушки в разных возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 лет и старше. Также будут проводиться командные соревнования среди участников в возрасте 10-15 лет.

Судейский корпус представит Mark Beard, 2-х кратный чемпион России по Брейкингу и победитель многих баттлов за рубежом. А также Vavi — победительница множества международных и российских мероприятий. Чемпионка России, вице-чемпионка Европы. За ритм мероприятия будет отвечать DJ Rafim Soul Circle, а его голосом станет MC Kazak BreakLab.

Мероприятие пройдет по адресу Московская область, г. Щелково, Спортивный проезд, д. 3 и начнется в 09:30. Желающие принять участие в качестве выступающих могут заполнить форму по ссылке.

В рамках Первенства Московской области муниципальные чемпионаты ранее уже прошли в городских округах Балашиха, Домодедово, Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.