«Человек-эпоха»: комик осудил критику Петросяна со стороны молодежи

Звезда передачи «Кривое зеркало» Александр Морозов выразил почтение Евгению Петросяну, рассказал об их совместной работе и высмеял молодежь, критикующую популярного артиста, сообщает Газета.ru .

Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально — человек-эпоха. Еще с Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то про «петросяновщину». У человека с 60-х годов очереди в кассу за билетами», — сказал Морозов.

По его словам, Петросяна он считает своим сценическим отцом, тот выступил наставником и режиссером Морозова.

16 сентября Евгений Петросян отмечает юбилей — народному артисту РСФСР, создателю «Кривого зеркала» исполнилось 80 лет.

Ранее молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова показала фото артиста с удочкой и рыбой. День рождения артист проведет в кругу семьи.