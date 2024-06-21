Чеховские танцоры выступили на турнире «В Ритмах лета»

Чеховцы стали призерами одного из самых крупных турниров в стране по танцевальному спорту — V юбилейных соревнований «В Ритмах лета», передает пресс-служба администрации городского округа.

В Москве более 3 000 спортсменов со всей России соревновались в «Экспоцентре» и академии спорта «Динамо». В рамках турнира впервые проходил чемпионат России среди «Взрослых В класс».

Владислав Белугин и Вероника Пономарева стали полуфиналистами чемпионата России. Вячеслав Амаев и Виктория Танасийчук одержали победу в категории Н3. Лев Амаев и Ксения Молоканова стали победителями в категории Н4.

Победители занимаются в клубе «Динамо Чехов», главный тренер Иван Пономарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.