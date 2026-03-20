«Была рядом звонками и смс»: Пугачева поддержала Волочкову после операции

Волочкова рассказала, как Пугачева поддержала ее после операции на суставе

Балерина Анастасия Волочка рассказала, что певица Алла Пугачева связалась с ней и поддержала теплыми словами, когда стало известно о февральской операции артистки в Германии. Об этом сообщает Starhit .

Волочкова делала операцию на суставе в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в ФРГ.

«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно», — прокомментировала действия Пугачевой Волочкова.

Балерина рассказала, что певица поддерживала ее звонками и сообщениями после операции. По словам Волочковой, это важно, когда человек остается человеком. Балерина до сих пор общается с Пугачевой.

10 марта kp.ru сообщала, что в феврале Волочкова летала в Германию. Ей, как она сама говорила, удалили косточку на ноге за три млн рублей. Затем выяснилось, что у балерины якобы начала отказывать левая нога. Она была вынуждена сделать операцию по замене компонентов тазобедренного сустава.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.